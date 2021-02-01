وفد من «الدستورية العليا» يُهنئ «جبالي» برئاسة مجلس النواب

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، وفد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبوالعينين، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام.قدم المستشار سعيد مرعى التهنئة للمستشار حنفي جبالي، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تعتز بأن يتولى رئيسها الأسبق رئاسة البرلمان.وأضاف «مرعي»: «المستشار جبالي قامه قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية»، متمنيًا كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.من جانبه، أعرب «جبالي» عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارين على هذه التهنئة الغالية، مضيفًا أن «هذه الزيارة تؤكد مدى أهمية التنسيق والدعم المستمر بين كافة مؤسسات الدولة».وأكد مجلس النواب التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، على النحو الذي يحقق الصالح العام للدولة المصرية.وقدم «مرعي»- في ختام اللقاء- درع المحكمة الدستورية العليا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.