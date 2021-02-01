5 إكسسوارات لا تستغني عنهم خلال الشتاء

يصعب على الكثير من الفتيات تنسيق الإكسسوارات خلال فصل الشتاء مع الملابس الشتوية مما يعطى إطلالتهم نظرة باهتة لا تتميز بالأناقة، لذلك في كل عروض الأزياء العالمية الخاصة بالإطلالات الشتوية تهتم دور الأزياء المختلفة والعلامات التجارية بتنسيق قطع الإكسسوارات مع الإطلالات وتنسقها بطريقة مميزة.





- الإكسسوارات الكبيرة:

تتميز الملابس الشتوية بضخامتها لذلك فإن الإكسسوارات المناسبة لها هي الإكسسوارات الكبيرة، لتمنحها لمسة من الحيوية، يمكن ارتداء الفساتين الشتوية ذات اللياقة العالية، وتزيينها بالعقود الضخمة المتدلية.



الإكسسوارات المعدنية:

في فصل الشتاء تساعد الإكسسوارات المعدنية على إبراز الملابس الشتوية بطريقة مميزة، لأنها تتلاءم مع الملابس الشتوية ذات الألوان الداكنة والدافئة.



القبعات والأيس كاب:

أصبحت القبعات والأيس كاب من الإكسسوارات التى لا يمكن للنساء والرجال الاستغناء عنها طوال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، يمكن اختيار قبعات مصممة من نفس قماش الفستان بألوان متناسقة، أو من نفس لونه ولكن بقماش متناسق.



الأحزمة:

لكل امرأة تريد أن تبرز تقاسيم جسمها يمكنها ارتداء حزام على الوسط خاصة مع الفساتين الشتوية، يمكن اختيار الفساتين الناعمة بألوان هادئة وارتداء الحزام الجلدي الأسود عند الخصر.

