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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 إكسسوارات لا تستغني عنهم خلال الشتاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يصعب على الكثير من الفتيات تنسيق الإكسسوارات خلال فصل الشتاء مع الملابس الشتوية مما يعطى إطلالتهم نظرة باهتة لا تتميز بالأناقة، لذلك في كل عروض الأزياء العالمية الخاصة بالإطلالات الشتوية تهتم دور الأزياء المختلفة والعلامات التجارية بتنسيق قطع الإكسسوارات مع الإطلالات وتنسقها بطريقة مميزة.

5 إكسسوارات لا تستغني
- الإكسسوارات الكبيرة:
تتميز الملابس الشتوية بضخامتها لذلك فإن الإكسسوارات المناسبة لها هي الإكسسوارات الكبيرة، لتمنحها لمسة من الحيوية، يمكن ارتداء الفساتين الشتوية ذات اللياقة العالية، وتزيينها بالعقود الضخمة المتدلية.
5 إكسسوارات لا تستغني
الإكسسوارات المعدنية:
في فصل الشتاء تساعد الإكسسوارات المعدنية على إبراز الملابس الشتوية بطريقة مميزة، لأنها تتلاءم مع الملابس الشتوية ذات الألوان الداكنة والدافئة.
5 إكسسوارات لا تستغني
القبعات والأيس كاب:
أصبحت القبعات والأيس كاب من الإكسسوارات التى لا يمكن للنساء والرجال الاستغناء عنها طوال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، يمكن اختيار قبعات مصممة من نفس قماش الفستان بألوان متناسقة، أو من نفس لونه ولكن بقماش متناسق.
5 إكسسوارات لا تستغني
الأحزمة:
لكل امرأة تريد أن تبرز تقاسيم جسمها يمكنها ارتداء حزام على الوسط خاصة مع الفساتين الشتوية، يمكن اختيار الفساتين الناعمة بألوان هادئة وارتداء الحزام الجلدي الأسود عند الخصر.
- الأوشحة:
لا غنى عن الأوشحة في أي فصل من فصول العام ولكن في فصل الشتاء تمتاز الأوشحة والإسكارفات بخاماتها الصوفية الناعمة الجذابة، يمكن تنسيق وشاح ناعم بألوان الموسم الدافئة والقريبة إلى الطبيعة وتزين به اللياقة العالية.


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