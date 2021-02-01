وزير الأوقاف أمام البرلمان غدًا.. وننشر أبرز ملامح برنامجه

يحضر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جلسة البرلمان بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، لعرض أعمال وزراة الأوقاف، وذلك بعد طلب مجلس النواب بحضوره، بدلًا من المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك ضمن جلساته المنعقدة لتقييم كامل للحكومة الحالية.ويعرض جمعة ما قدمته وزارة الأوقاف في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق في الفترة من 2018-2020"، وتنشر "الدستور" أبرز ملامح برنامج عمل وزارة الأوقاف التي سيتم عرضها خلال الجلسة غدًا، والتي تضم المجال الدعوي، والتثقيفي، والبر، عمارة المساجد، والمجال الصحي، والتأليف والترجمة.ونبدأ من آخر ما حققته وزارة الأوقاف لعام 2021، وهي تسير أعمال القافلة التي تضم الأئمة والواعظات المصريين الوافدة إلى دولة السودان، وتضم 6 أئمة ودعاة، و5 واعظات، وتبدأ عملها من اليوم الإثنين وتستمر إلى 12 يومًا، وذلك ضمن التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والسودانية، ذلك عقب انهاء الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية في ديسمبر الماضي من العام الماضي، حيث ارتكزت على قضايا تجديد الخطاب الديني ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.وأيضا عقدت وزارة الأوقاف بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية لتدريب وتطوير الأئمة، في كل المحافظات في تخصصات اللغة العربية، والإرشاد النفسي، وبناء المهارات الإعلامية.وجاء في حصاد وزارة الأوقاف لعام 2020 في مجال عمارة المساجد، افتتاح المساجد الجديدة خلال عام 2020، بواقع 640 مسجدًا في 4 أشهر من سبتمبر حتى ديسمبر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 1023 مسجدًا بتكلفة بلغت 813.4 مليون جنيه، فضلًا عن فرش 1200 مسجد بتكلفة بلغت 43.4 مليون جنيه.أما عن مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، فتم اعتماد 160 مدرسة قرآنية لغرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية، بالإضافة إلى اعتماد 50 مدرسة علمية لنشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 340 مدرسة علمية، فضلًا عن افتتاح 810 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية.و تم اعتماد 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات الشرقية والإسكندرية ومطروح، ليصل إجمالي عددها 35 مركزًا ثقافيًا، في حين تم تسليم 1000 مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلًا عن توزيعها على الأئمة المديريات وعدد من المحافظين وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات والإعلاميين، إلى جانب تسيير 27 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وعقد 1328 محاضرة وندوة بها للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلًا عن عقد 934 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.وفي مجال التأليف والترجمة والنشر قد شهد إطلاق كل من سلسلة "رؤية" المترجمة باللغات الأجنبية وسلسلة "رؤية" للنشء، بالإضافة إلى إصدار 15 كتابًا جديدًا وطباعة 26 كتابًا مترجمًا في الفكر المستنير وبناء الوعي، في حين شهد مجال مراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد استحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات، كما حصل 230 إمامًا وإداريًا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.وأيضًا إطلاق الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بينما تمت إقامة 14 معرضًا لعرض مطبوعات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بلغت مبيعاتها 1.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى إهداء 11 مكتبة علمية إلى الخارج من إصدارات وزارة الأوقاف، فضلًا عن صرف 2.2 مليون جنيه كإعانات ومساعدات للطلبة الوافدين والدارسين بالأزهر الشريف.وفي مجال البر تم تخصيص أكثر من 370 مليون جنيه للإعانات والقرض الحسن، حيث تم صرف 223.6 مليون جنيه كمساعدات في مجال البر، منها 125 مليون جنيه لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم وحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم لبناء المدارس.بالإضافة إلى توزيع 1200 طن لحوم أضاحي لـ1.2 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه، فضلًا عن مضاعفة أموال دعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم لـ400 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 200 ألف جنيه، وكذلك تم صرف 32.6 مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية.وعن مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، ذكر التقرير أنه تم علاج 561 مريضًا من حالات قوائم الانتظار بتكلفة 8.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى علاج 122 حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، كما تم افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاة، والتي بلغ تكلفة تزويدها بـ31 جهازًا طبيًا حديثًا ومتطورًا نحو 14 مليون جنيه.