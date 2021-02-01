وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا 105.5 مليار جنيه في موازنة 2020 رغم كورونا

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019- 2020، رغم جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي.وأضاف وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، خلال عرضه بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أن هذا الفائض يعني أن الإيرادات تغطي مصروفات الدولة، ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين، مشيرًا إلى أنه في الماضي كان يتم الاقتراض لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسداد أعباء الدين.وأضاف "معيط" أن العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليارات جنيه، وهو مثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول كان نموها بالسلب بسبب جائحة فيروس كورونا.