دينا الشربيني تنتهي من أسبوع تصوير في «قصر النيل»

انتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير أسبوع كامل في مسلسلها الدرامي الجديد "قصر النيل"، والمقرر عرضه شهر رمضان المقبل.ويواصل فريق العمل تصوير مشاهده بعد أن انطلق تصوير العمل في منتصف شهر يناير الماضي، ويكثف المخرج خالد مرعي ساعات التصوير لإنجاز أكبر قدر من التصوير قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف.والمسلسل تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة لزوج دينا الشربيني التي تنتمي في الأحداث لأسرة أرستقراطية وتدخل في صراعات مع باقي أفراد العائلة على الميراث وتضطرها الظروف للزواج من صبري فواز شقيق زوجها، لتصبح ضرة الفنانة ريهام عبد الغفور وذلك في إطار درامي مشوق ومثير.مسلسل قصر النيل، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، ومن إخراج خالد مرعي، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر رمضان المقبل.يذكر أن دينا الشربيني شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "لعبة النسيان"، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، وبطولة أحمد داود، محمود قابيل، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد، أسماء جلال.