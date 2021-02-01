رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

والدة أصغر «موديل» من أطفال المتلازمة داون: نفسي نظرة المجتمع ليهم تتغير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:49 ص
أصغرموديل من أطفال
أصغرموديل من أطفال المتلازمة
ريم محمود
طباعة
انتشرت صوره بكثره علي السوشيال ميديا هو الطفل مروان محمد، أصغر طفل يعمل موديل من أطفال المتلازمة داون.

قالت إسراء عطية، والدة الطفل، إنها اكتشفت أنه مصاب متلازمة داون وهو عمره شهور، ونصحها الأطباء بالحفاظ علي وزنه لانه قابل للزيادة، متابعة: «دورت على الأكل الصحي من غير ما يزيد في الوزن ومن غير حرمان حتى أحافظ على جسمه ليظهر بالشكل الحالي ويؤهله ليكون أصغر موديل من المتلازمة داون».

وأشارت في تصريحات خاصة أنها بعد ذلك بدأت في رحلة التدخل المبكر (تنمية المهارات والعلاج الطبيعي والتخاطب)، بالإضافة إلى أنها حصلت على كورسات أون لاين حتي تتمكن من تمرينه في المنزل وقت الكورونا.

وعن بداية عمله كموديل، قالت والدته: «شاركت صورة على جروبات الفاشون ولاقت تفاعل كبير جدًا وهذا ما شجعني على أن يدخل هذا المجال وقومت بعمل صفحة له علي الانستجرام وصلت لعدد كبير من المتابعين يتعدي الألفين».

وأشارت في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن كل التعليقات التي تأتي لها هى أن ابنها لديه كايزما، مضيفة: «حبيت أستغل الأكونت للتوعية بمتلازمة داون، وأولادنا جمال ومش ناقصهم حاجة وقادرين يشاركو ف كل المجالات والهوايات زي أي طفل طبيعي، وكل اللي نفسي فيه أولادنا يظهروا عادي وأهاليهم مش يخافوا من نظرة المجتمع ليهم».

وتابعت: «ودا من اكتر الاسئلة اللي بتوصلي إزاي نظهر ولادنا من أمهات جوا مصر وبرا مصر، عاوزة كل أم تكون فخورة بأبنها بلاش يكون فيه تفرقة، وأتمنى من الأمهات متخافش ومش تفرق ف المعاملة ويظهروا اولادهم والاب يكون ليه دور فعال ف المسئولية، وإن الأمهات تعلم أولادها الدمج وتقبل الآخر،
متلازمة داون ملهاش علاقة بقرابة الآب والأم مش وراثية وملهاش علاقة بكبر سن الأم».

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

الحكومة والنواب يبحثان تعديلات «الخدمة المدنية» و«التأمينات»

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

الصور

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

الأربعاء.. تعلم فن الإكسسوارات في بيت السناري