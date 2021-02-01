والدة أصغر «موديل» من أطفال المتلازمة داون: نفسي نظرة المجتمع ليهم تتغير

انتشرت صوره بكثره علي السوشيال ميديا هو الطفل مروان محمد، أصغر طفل يعمل موديل من أطفال المتلازمة داون.قالت إسراء عطية، والدة الطفل، إنها اكتشفت أنه مصاب متلازمة داون وهو عمره شهور، ونصحها الأطباء بالحفاظ علي وزنه لانه قابل للزيادة، متابعة: «دورت على الأكل الصحي من غير ما يزيد في الوزن ومن غير حرمان حتى أحافظ على جسمه ليظهر بالشكل الحالي ويؤهله ليكون أصغر موديل من المتلازمة داون».وأشارت في تصريحات خاصة أنها بعد ذلك بدأت في رحلة التدخل المبكر (تنمية المهارات والعلاج الطبيعي والتخاطب)، بالإضافة إلى أنها حصلت على كورسات أون لاين حتي تتمكن من تمرينه في المنزل وقت الكورونا.وعن بداية عمله كموديل، قالت والدته: «شاركت صورة على جروبات الفاشون ولاقت تفاعل كبير جدًا وهذا ما شجعني على أن يدخل هذا المجال وقومت بعمل صفحة له علي الانستجرام وصلت لعدد كبير من المتابعين يتعدي الألفين».وأشارت في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن كل التعليقات التي تأتي لها هى أن ابنها لديه كايزما، مضيفة: «حبيت أستغل الأكونت للتوعية بمتلازمة داون، وأولادنا جمال ومش ناقصهم حاجة وقادرين يشاركو ف كل المجالات والهوايات زي أي طفل طبيعي، وكل اللي نفسي فيه أولادنا يظهروا عادي وأهاليهم مش يخافوا من نظرة المجتمع ليهم».وتابعت: «ودا من اكتر الاسئلة اللي بتوصلي إزاي نظهر ولادنا من أمهات جوا مصر وبرا مصر، عاوزة كل أم تكون فخورة بأبنها بلاش يكون فيه تفرقة، وأتمنى من الأمهات متخافش ومش تفرق ف المعاملة ويظهروا اولادهم والاب يكون ليه دور فعال ف المسئولية، وإن الأمهات تعلم أولادها الدمج وتقبل الآخر،متلازمة داون ملهاش علاقة بقرابة الآب والأم مش وراثية وملهاش علاقة بكبر سن الأم».