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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الوزراء: استيراد صفقة عربات قطارات سكة حديد بتكلفة باهظة «شائعة»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:56 ص
استيراد صفقة عربات
استيراد صفقة عربات قطارات سكة
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، مُوضحةً أن الصفقة التي تم التعاقد عليها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، تقدر قيمتها بمليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، وهي تكلفة أقل من الصفقات المماثلة على مستوى العالم، حيث تم التعاقد على هذه الصفقة بعد منافسة قوية بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد قدم التحالف الروسي المجري أفضل سعر وأفضل عرض تمويلي للمشروع، حيث تشمل الصفقة 800 عربة مكيفة مقسمة إلى (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وفي سياق متصل، وصل حتى الآن من هذه الصفقة 227 عربة جديدة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتوالى وصول العربات الأخرى وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وفور وصول العربات الجديدة يتم إدخالها الخدمة للمساهمة في استمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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