الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين من محافظتي طولكرم والخليل، ونقلت مصادر محلية عن نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي للمدينة.وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا بعد اقتحام منزله في حي عين سارة، واحتجاز هواتف عائلته الخلوية والعبث بمحتويات منزلهم، فيما اقتحمت تلك قوات حي ناقة نوح ببلدة دورا جنوب الخليل، آخرًا، بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته، واقتادته إلى جهة غير معلومة.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها ما تسبب في إعاقة تنقلهم.