بالأسماء.. إصابة 3 في تصادم سيارة برصيف بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف بالطريق الدائري بالإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية، مساعد وزير الداخلية، إخطارا يفيد إصابة ياسين أبو خضير 13 عاما، كريم أحمد السيد 13 عاما، وفاء محمد عبد المنعم 38 عاما، في حادث تصادم سيارة رقم 8974 ط ص ط بالرصيف بالطريق الدائري أمام المدرسة المعمارية.وجه مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور حين درويش مدير المرفق، بالدفع بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.