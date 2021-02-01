ميجان ماركل توضح كيف تخطت عام مليء بالمحن والصعوبات

تكشف دوقة ساسكس، ميجان ماركل، ما استندت إليه وسط عام مليء بالتجارب والمحن، وذلك عقب انتقال حياتهم من الحياة الملكية إلى غير الملكية مليئًا بالمطبات على الطريق.ووفقًا لموقع MIRROR مرت دوقة ساسكس من المحن التى كانت فيها بمساعدة أصدقائها من الكلاب، حيث تعشق الحيوانات وتعترف أنهم مصدر للدعم الحقيقي بالنسبة لها.استمرت ميجان من الاشتراك بجمعية خيرية للرفق بالحيوان في الممكلة المتحدة وهي الأقرب لقلبها.تتحدث الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية كارولين ييتس، كلما تحدثنا إلى الدوقة عن المؤسسة الخيرية، فإنها تشير دائمًا إلى مدى أهمية كلابها وما هو الدعم الذي تقدمه.وأضافت: "خاصة خلال كل ما حدث هذا العام، مع فيروس كورونا، والتجارب والمحن الشخصية التي مرت بها هذا العام".في مايو 2020، كشفت مجلة Newsweek أن ميجان ماركل كانت على اتصال بالمنظمة، بشكل دائم، حيث إنهم يقدمون كل الدعم للحيوانات.