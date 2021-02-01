اعتقال 3 إرهابيين بمدينة الموصل شمالي العراق

ألقت الشرطة العراقية بمحافظة نينوى القبض على ثلاثة إرهابيين منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة الموصل بالمحافظة، شمالي العراق.وذكر بيان لقيادة شرطة نينوى، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه "بناء على معلومات دقيقة وبتعاون من المواطنين، تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية في منطقة حي سومر في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.