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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير المالية للبرلمان: من 2014 حتى 2020 كانت سنوات بناء مصر الحديثة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:53 ص
وزير المالية
وزير المالية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السنوات من عام 2014 وحتي عام 2020 كانت بمثابة سنوات بناء مصر الحديثة العصرية.

وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن تلك السنوات أنهكت الدولة واستنفذت مقدراتها وثرواتها واقتصادها، وكان التحدي الأكبر هو العمل علي أن يكون بناء الدولة على أساس سليم لمعالجة كل أخطاء الماضي واقتحام الملفات الخاطئة المسكوت عنها، واقتحام الداء والعمل على إيجاد العلاج له وبأقصى سرعة من أجل إحداث طفرة للمواطن المصري، ومن أجل ذلك كان الإصلاح الاقتصادي الذي جعل مصر من أعلى المعدلات الخاصة بمؤشر معدل النمو في الاقتصادات الناشئة.

وأضاف الوزير أن الهدف من كل ذلك كان العديد من الأمور الهامة، منها خفض نسبة البطالة، وخفض معدلات التضخم، والعمل علي تحقيق وإيجاد فرص عمل، وأن ينعكس ذلك بوضوح على المواطن المصري، وتابع: كنا نعمل على الحفاظ علي تحقيق فائض أولي يصل إلى 2%، وكذلك العمل علي خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك السيطرة علي معدلات الدين العام.

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