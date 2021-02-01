ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمائة إلى 55.40 دولار للبرميل.كما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 52.44 دولار.