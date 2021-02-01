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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 5 آلاف و608 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:50 ص
كورونا
كورونا
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سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، 5 آلاف و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و221 ألفا و971 حالة.

وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، أنه تم تسجيل 175 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 57 ألفا و163 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و855 ألفا و457 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم، وأن 461 ألفا و701 حالة تلقوا الجرعة الثانية.

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