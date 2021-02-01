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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية: نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع إلى 21.81%

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:22 م
السعودية
السعودية
وكالات
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كشف المرصد الوطني للعمل، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالسعودية، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ20.90% من الربع نفسه من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015م.

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل، فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشترك من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و34.4% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.. في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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