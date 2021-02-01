المستثمرون المصريون يستحوذون على 83.9% من تعاملات البورصة في يناير
الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:58 ص
اكرم عمرانطباعة
كشف التقرير الشهرى للبورصة عن اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء خلال تعاملات شهر يناير الماضي، حيث سجل صافي مشترياتهم نحو 762.2 مليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ المستثمرون الأجانب على 9.1% من إجمالي تعاملات السوق، بصافي مشتريات بلغت قيمتها 563.9 مليون جنيه، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 6.9% بصافي قيمة مشتريات بلغت نحو 198.3 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون المصريون نحو 83.9%، من إجمالي تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت قيمتها نحو 45.9 مليار جنيه، بنسبة 7%، ليغلق الشهر عند مستوى 696.8 مليار جنيه، مقارنة بـ650.9 مليار جنيه بداية الشهر.
وبحسب التقرير، استحوذ المستثمرون الأجانب على 9.1% من إجمالي تعاملات السوق، بصافي مشتريات بلغت قيمتها 563.9 مليون جنيه، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 6.9% بصافي قيمة مشتريات بلغت نحو 198.3 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون المصريون نحو 83.9%، من إجمالي تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت قيمتها نحو 45.9 مليار جنيه، بنسبة 7%، ليغلق الشهر عند مستوى 696.8 مليار جنيه، مقارنة بـ650.9 مليار جنيه بداية الشهر.