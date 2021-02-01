رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«مسبار الأمل» نقطة انطلاق جديدة في التنمية الاقتصادية لعصر ما بعد النفط

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:38 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
وكالات
طباعة
تظهر القراءة الرقمية في مهمات مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، قدرة الإمارات على استثمار قطاع صناعة الفضاء لتعزيز ريادة الاقتصاد الوطني الذي أصبح يتصدر قوائم التنافسية العالمية في الرقمنة والابتكار واستقطاب الاستثمارات، وفي القدرة على التكيف مع مختلف التحولات والتغيرات العالمية.

وفي الحسابات الرقمية للآثار الاقتصادية لمسبار الأمل فإن اقتحام الإمارات لقطاعات الصناعات الفضائية، الذي تجاوزت استثمارات الدولية فيه 22 مليار درهم، يعد نقطةُ انطلاق جديدة في سجل إنجازات الدولة وذلك كون المهمة تأتي في سياق ثوابت التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، علاوة على أنها استثمار اقتصادي في رأس المال البشري الذي هو العُدّة الإماراتية لعصر ما بعد النفط.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس مجلس إدارة "مركز محمد بن راشد للفضاء" إنه وخلال رحلة التأسيس والتمكين ومراكمة الإنجاز على مدى السنوات الخمسين الماضية، كان اقتصاد دولة الإمارات قائما على النفط.

وأضاف أنه بفضل الرؤى القيادية الرشيدة الطموحة، جرى بناء نموذج للتنمية المستدامة أصبحت فيه دولةً رائدةً في بناء الشراكات القطاعية والدولية، القائمة على الجدارة والثقة والتنوع في الموارد وكفاءة ارتياد المستقبل.

وأكد المنصوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن وصول " مسبار الأمل " إلى مداره المقرر حول كوكب المريخ يجسد ذروة الخط البياني في النمو الاقتصادي الإماراتي الشامل، والمستهدف في " رؤية 2021"، حيث سيتولى المسبار جمع البيانات حول الغلاف الجوي للكوكب وهي البيانات التي ينتظرها على الأرض مجتمع علمي عالمي يجمع أكثر من 200 مؤسسة أكاديمية وبحثية.

ومثل ذلك في الأهمية الاستثمارية، أو يزيد، أن مسبار الأمل الإماراتي في هذا الانجاز، يجسّد نبعًا للإلهام، ليس فقط للشباب الإماراتي وإنما للعالم بأسره والإلهام بمعنى الشحنة العالية من تجديد الأمل الإنساني الذي تناوبت عليه في السنوات الأخيرة جوائح الإرهاب والعوز والأوبئة المولدة لليأس.

وإذا كانت هوية الإمارات وقوتها الناعمة تعززت على مدى النصف الأول من مئوية الدولة، بحزمة من الإنجازات الاقتصادية والتي أضحت فيه الدولة حاضرة وبوابة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها الآن تضيف لهذه القوة الناعمة رسالة الأمل الممهورة بأختام التقدم التكنولوجي والاستقطاب الاستثماري والطموح والأمن والتسامح والملاءة في تصدير التكنولوجيا.

وبالأرقام فإن تكلفة مشروع "مسبار الأمل " ستقابلها عوائد اقتصادية رصدتها العديد من الدراسات الأكاديمية بـ 8 فوائد تساهم في زيادة مشاركة القطاع غير النفطي في التنمية الشاملة.

فالصناعة الفضائية الإماراتية ومنها مسبار الأمل تضيف تطويرا نوعيا في صناعة نطاق الاتصالات العريض للمستهلكين، ومُخرجاتها تقدم صادرات إماراتية جديدة في الخدمات المدارة، وتحليلات البيانات الناتجة عن رصد الأرض.

كما تؤهل اقتصاد الدولة بنوعيات توظيف جديدة تعمل في صناعة إعلام الأقمار الصناعية، وتصنيع أجهزة وتطبيقات الملاحة، والبحوث الفضائية التجارية، وتصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة، إضافة إلى تعدين الفضاء الذي تُقدر قيمته المادية المحتملة بأكثر من 100 تريليون دولار أمريكي، علما بأن القيمة المادية للقطاع على الأرض تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار.

لقد دخلت الإمارات عضوية نادي العشرين الكبار في العديد من القطاعات، لذا فإن عضويتها المتحققة الآن في نادي استكشاف المريخ وبناء المستوطنات البشرية المحتملة فيه، كفيلة لزيادة قوة وهيبة الهوية الإماراتية، وفي تنافسية اقتصادها بالتنويع في الموارد، وفي المشاركة بصناعة المستقبل من موقع الريادة والابتكار والثقة، وفي تمكين "رؤية الإمارات 2071" باقتصاد يمتلك قوة الاستدامة الوثيقة.

موضوعات متعلقة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

آخر أخبار حريق الدائري.. اشتعال النيران مجددا في البرج (فيديو)

الصور

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

الأربعاء.. تعلم فن الإكسسوارات في بيت السناري