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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف الشريف يبدأ تصوير «كوفيد 25» الأربعاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:55 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
دعاء عبد المقصود
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استقر النجم يوسف الشريف على تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "كوفيد 25"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الجديد، بعد غد الأربعاء، بعد أن انتهى فريق عمل المسلسل من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بالعمل، كما انتهى المخرج أحمد نادر جلال من معاينة كافة أماكن التصوير، والمقرر أن تشهد تصوير مشاهد المسلسل، ومن المقرر أن يستغرق التصوير وفقا للخطة الموضوعة من شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل شهرين ونصف الشهر فقط، على أن ينتهي قبل شهر رمضان المقبل بعدة أيام.

واستقر صناع المسلسل على تقديم العمل في 15 حلقة فقط بدلًا من 30، على أن يتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتم الاستقرار على الفنان أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، ومي سليم، وإسلام جمال، وديانا هشام، وإيناس كامل، وأمير صلاح الدين، ومن المقرر أن يشهد العمل الاستعانة بعدد كبير من ضيوف الشرف، فيما أوشكت المؤلفة إنجي علاء على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل بالكامل.

يذكر أن يوسف الشريف شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "النهاية"، وشاركه العمل عدد كبير من النجوم، منهم: سهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي.

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