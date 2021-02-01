ارتفاع إنتاج نفط روسيا إلى 10.16 مليون برميل يوميًا في يناير

أبلغ مصدران مطلعان لـ«رويترز»، اليوم الاثنين، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع 120 ألف برميل يوميا، إلى 10.16 مليون برميل يوميا في يناير، من 10.04 مليون برميل يوميا في ديسمبر، عقب اتفاق عالمي بشأن الإنتاج.وقالت روسيا إنها سترفع إنتاجها 125 ألف برميل يوميا في يناير، لذا تتماشى الزيادة بوجه عام مع التوقعات وتقل عن حجم الارتفاع في النصف الأول من الشهر.