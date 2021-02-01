رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تخطط لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو و3 محافظات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:44 ص
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
ا ش ا
طباعة
قال مسئولون يابانيون، اليوم الإثنين، إن اليابان من المقرر أن تمدد، غدًا الثلاثاء، حالة الطوارئ التي بدأت مطلع الشهر الماضي في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة، حيث تم توسيعها بعد ذلك لتشمل مناطق أخرى لا تزال تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن تاريخ الانتهاء الحالي لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، في يناير لـ11 محافظة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا ذات الكثافة السكانية العالية، هو 7 فبراير الجاري.

وقال الوزير المسئول عن استجابة اليابان لفيروس كورونا، ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة ستعقد لجنة خبراء في الصحة العامة وغيرها من المجالات قريبًا للمساعدة في قرارها بشأن التمديد المحتمل.

وأضاف المسئولون اليابانيون أن طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة تجاوزت ذروة الانتشار، لكن الأعداد لا تزال مرتفعة وعلى الأرجح ستظل تحت حالة الطوارئ.

موضوعات متعلقة

الحكومة والنواب يبحثان تعديلات «الخدمة المدنية» و«التأمينات»

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

خلال أيام.. وفاة طبيب بكورونا ليلحق بوالديه فى كفر الشيخ (صور)

الصور

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

الأربعاء.. تعلم فن الإكسسوارات في بيت السناري

«بناء الإنسان وقيم التواصل في عصر المنصات الرقمية» بالأعلى للثقافة غدا