اليابان تخطط لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو و3 محافظات

قال مسئولون يابانيون، اليوم الإثنين، إن اليابان من المقرر أن تمدد، غدًا الثلاثاء، حالة الطوارئ التي بدأت مطلع الشهر الماضي في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة، حيث تم توسيعها بعد ذلك لتشمل مناطق أخرى لا تزال تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن تاريخ الانتهاء الحالي لحالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، في يناير لـ11 محافظة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا ذات الكثافة السكانية العالية، هو 7 فبراير الجاري.وقال الوزير المسئول عن استجابة اليابان لفيروس كورونا، ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة ستعقد لجنة خبراء في الصحة العامة وغيرها من المجالات قريبًا للمساعدة في قرارها بشأن التمديد المحتمل.وأضاف المسئولون اليابانيون أن طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة تجاوزت ذروة الانتشار، لكن الأعداد لا تزال مرتفعة وعلى الأرجح ستظل تحت حالة الطوارئ.