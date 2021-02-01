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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عفاف السيد: الورقة تشبهني كثيرا وبيننا ألفة ممتدة لعمر طويل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.

وفي هذا الصدد قالت الكاتبة عفاف السيد: للورق روح وللأقلام أمزجة وشكل الحروف على الورق له رائحة. مازلت أكتب في الأوراق، وأتأثر بما يكتب وأتذكر مكان كل حرف وشكله وتموجات الكلمات حين أود أن أعود إلى ذلك سواء لاسترجاع حدث أو شعور، شكل الفقرة المدونة بالقلم يغريني دوما بالدخول إلى عالمها، فأعود للنص من خلال ذاكرة بصرية قبل شغف الإبداع نفسه.

تابعت موضحة: كنت في الماضي أكتب على ورق أصفر بأقلام سوداء، هكذا اخترت منذ بدأت وكان ذلك ملهما وقتها، مع الوقت بدأت أكتب على أية أوراق ولكن بأقلام زرقاء وأحيانا بالرصاص حسب المتوفر لحظتها، فأنا لا أعد العدة للكتابة، لا أهيئ مكانا ولا ارتبط بطقوس، في الماضي كنت أكتب في المطبخ، مكانا دافئا وله رائحة الأمان، بعدما تقدم الزمن وربما الاستقلال، أضحيت أكتب في أي مكان داخل بيتي. أكتب بالقلم الأزرق على أوراق متناثرة دوما، أسجل التاريخ واليوم في بداية الصفحة.

الصفحات تشبهني، عشوائية وغير منمقة والكتابة غير متناسقة (الخط نازل يشرب) وأيضا طالع، كلمات متراكمة فوق بعضها ودوائر حول مفردات أو عبارات أو فقرات، أسهم تتجول بحرية بين الأسطر المتلاصقة حين والمتباعدة أحيان، لا أحد يفهم خريطة الصفحة غيري، لا أحد يمكنه فك طلاسم الدوائر والمربعات والمثلثات وبينها أسهم في كل الاتجاهات.

الورقة تشبهني كثيرا ولذا بيننا ألفة ممتدة لعمر طويل. أحب رائحة الورق وحبر الجاف والرصاص، رائحة الحنية والدفء، الورق والقلم ملهمين وطيبين وقد أحببتهم للغاية.
بخصوص الكتابة الإلكترونية، بدأت استخدام الكمبيوتر منذ التسعينيات، ولكن لنسخ ما أكتبه على الورق، وكذا لكتابة المقالات والأبحاث والأوراق التدريبية والكتب الدراسية، لكن ليس الابداع.

نشر المخطوطات فكرة جيدة، لكنها تشبه تعرية الروح، من امتلك الجرأة سيكون ملهما لأخرين، وأنا أستطيع أن أفعلها وأنشر بعض مسودات ما كتبت، لأن بعض ما أكتبه بالقلم في أوراقي يكون نزف روحي قبل أن أخصف عليه بعضا من منطق عقلي، ولا أود أن يراني آخر بكل ذلك الوضوح.

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