الصين تدعو جميع الأطراف في ميانمار لإدارة الخلافات بالقانون

دعت الصين، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في ميانمار إلى إدارة الخلافات بشكل ملائم في إطار الدستور والقانون.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير بشأن سيطرة جيش ميانمار على العديد من الحكومات والبرلمانات في أجزاء كثيرة من البلاد واعتقال مستشارة الدولة "أونغ سان سو تشي" والرئيس "يو وين ميينت" ومسئولين كبار آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام.وقال بين: "ميانمار دولة صديقة ومجاورة للصين، ونأمل من جميع الأطراف إدارة الخلافات بشكل ملائم في إطار الدستور والقانون، والعمل من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي".