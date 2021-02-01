نجاحات جديدة في عمله.. توقعات برج الدلو لشهر فبراير

توقعات برج الدلو مهنيا

توقعات برج الدلو صحيًا

توقعات برج الدلو عاطفيًا

لكل برج صفاته الخاصة ولكل برج أيضا توقعات خاصة به بخلاف غيره، ومن الأبراج التي سوف يكون لهم حظ كبير في شهر فبراير أصحاب برج الدلو، حيث إنه لديها انتصارات في حياته خلال هذا الشهر بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندي عادل.يشعر بالسعادة بسبب انتصارات وهمية عاشت بداخله، ولكنه يشعر بالراحة الأن ويكثف جهده على النجاح بالعمل ومساعده الآخرين ويحاول إيجاد نفسه إيجابيا، وتزول منه القلق والأوهام خلال الشهر ولكن في المنتصف تتغير أوضاعه.صحيًا يعاني من بعض الإضرابات في المعده والرأس والصداع الناتج من الضغوط.عاطفيًا يحتاج إلى احتواء الحبيب ولكنه يسعد بمساعدته واحتوائه له في هذه الفترة ويشعر بأنه يبداء بالأمان معه.