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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراء أول عملية زرع قرنية بمستشفى عين شمس العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:34 ص
الدكتور طارق العريني
الدكتور طارق العريني
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قال الدكتور طارق العريني مدير عام مستشفى عين شمس العام، إن فريقا من جراحي المستشفى قاموا بإجراء أول جراحة زرع قرنية بالمستشفى، موضحا أن المستشفى سيقوم بالتجهيز لجراحة جديدة من نفس النوع.

وأضاف العريني في بيان، اليوم أن الجراحة أجراها كل من الدكتور محمد إبراهيم صالح مدرس الرمد بكلية طب عين شمس، والدكتور كريم عادل لبيب، والدكتورة إيناس عفيفي أديب، والدكتورة هالة جمال، والدكتور بسام يسري.

وأشار إلى أن المستشفى أجرى 90 عملية رمد، ضمن حالات قوائم الانتظار في الشهور الثلاثة الماضية.

وقال إن المستشفى يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية كُلي، لافتًا إلى أن المستشفى يقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة إن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال أبوالعلا المدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.

وأضاف أن المستشفى به وحدة غسيل كُلوي بعدد 18 ماكينة غسيل، وقسم أشعة يحتوي على جميع الأشعات، وجار تطويرها بأحدث جهاز أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، مع قسم التحاليل لإجراء جميع الفُحوصات في بنك دم.

بدوره، قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة إن هناك خُطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكد أن المستشفى يقوم بخدمة مليوني مواطن بمنطقة عين شمس بتقديم العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار، وأن خطة تطوير المستشفى تشمل زيادة أسرة الرعاية المركزة وغرف العمليات، مع العمل على إدخال تخصصات جديدة مثل جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بكُليات الطب، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

يُذكر أن المستشفى لديه قسم طوارئ واستقبال يشمل جميع تخصصات الطوارئ، ويحتوي على 18 سريرا بخلاف أسرة الكشف وعمليات الولادة، مع تقديم خدمة مناظير المسالك البولية والجهاز الهضمي العلوي والسُفلي ومنظار القنوات المرارية ومناظير العظام.

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