«التموين» تمنح تراخيص الأوكازيون الشتوي للمحال مجانا بشروط

أكد المهندس أسامة مخيمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديريات التموين المنتشرة على مستوى المحافظات تقوم حاليا باستقبال طلبات التراخيص للمحال التجارية من القطاع العام والخاص والتعاوني والاستثماري للانضمام إلى الأوكازيون الشتوي الذي يبدأ في 7 فبراير الجاري.ولفت في تصريح خاص للدستور، إلى أنه هناك شروط للحصول على الترخيص مجانا، وهو توافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتحديد أسعار المنتجات بسعر مخفض مقارنة بشهر ماضي والالتزام بتلك الأسعار.وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون، وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول على التراخيص أو عمل أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.وقال إن الحملات الرقابية على الأوكازيون تهدف للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة الفواتير الضريبية ومحاربة الغش التجاري ومنعا لاستغلال المواطنين والالتزام بالأسعار المعلنة.