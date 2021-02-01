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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:39 ص
إعصار
إعصار
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أعلنت السلطات في جزيرة "فيجي"، اليوم الاثنين، تشريد 10 آلاف مواطن على الأقل جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار "آنا" الذي ضرب البلاد أمس.

وأوضحت السلطات، حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه تم نقل أكثر من 10 آلاف شخص إلى 300 مركز إيواء بعدما ضرب الإعصار جزيرتي "فيتي ليفو" و"فانوا ليفو"، مضيفة أنه تسبب في فيضانات بمختلف مناطق الجزيرتين ومن بينها العاصمة سوفا.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء فرانك باينيماراما، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن التغير المناخي هو السبب خلف الأعاصير الأخيرة، لافتا إلى أن أولويته هي أمان مواطني البلاد إلا أنه على بقية العالم أن يتفكر في سبب حدوث ذلك.

وكانت السلطات قد أعلنت سابقا مصرع شخص وفقدان 4 صيادين ورضيع جراء الإعصار الذي ضرب البلاد برياح تصل سرعتها إلى 87 ميلا في الساعة.

يشار إلى أن البلاد لا زالت تتعافى من إعصار "ياسا"، الذي ضربها في ديسمبر، بسرعة رياح تزيد على 200 ميل في الساعة، ودمرت عشرات المنازل، وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص وفقدان آخر.

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