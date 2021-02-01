دبلوماسي منشق: بيونج يانج لن تتخلص من ترسانتها النووية

قال ريو هيون-وو، سفير كوريا الشمالية بالإنابة السابق لدى الكويت، بأن بيونج يانج لن تتخلى عن أسلحتها النووية لأن ترسانتها النووية هي مفتاح بقاء نظام القائد كيم جونج أون.وقال "ريو هيون-وو"، خلال لقاء تليفزيوني، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن "قوة كوريا الشمالية النووية مرتبطة على نحو مباشر باستقرار النظام، وأن "كيم" يعتقد على الأرجح أن الأسلحة النووية هي مفتاح بقائه، وإن الشمال قد يرغب في التفاوض على تقليل حجم أسلحته النووية، ولكن على الأرجح لن يتخلى أبدا عن كامل ترسانته النووية".وانضم ريو هيون-وو إلى كوريا الجنوبية في سبتمبر من عام 2019، أثناء ترأسه بالإنابة للبعثة الدبلوماسية في سفارة كوريا الشمالية بالكويت، ولم يكشف عن حقيقة انشقاقه إلى الجنوب إلا قبل أسبوع.و كُشف عن انشقاقه من قبل تقرير إعلامي محلي، ولم يكشف عن بيانات تفصيلية عن توقيت انشقاقه، إلا أنه يقال إنه انشق إلى الجنوب في سبتمبر من عام 2019، بعد نحو شهرين من دخول جو سونج-كيل، القائم بأعمال السفير في سفارة كوريا الشمالية في إيطاليا إلى كوريا بعد اختفائه في أواخر 2018.