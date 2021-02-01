3 أبراج يلازمها الحظ السيئ خلال صيف 2021

- برج السرطان:



- برج الحوت:



- برج الدلو:



تتدخل الكثير من الأبراج الفلكية في حياة الناس وحظوظهم، وأوضحت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، لـ "الدستور"، أكثر الأبراج سيحالفها الحظ السيء خلال فصل الصيف لعام 2021.من المتوقع أن يواجه مواليد برج السرطان صعوبات ومشاكل مختلفة، وسيفتقدون الاستقرار الذي اعتادوا عليه وسيواجهون بعض الخلافات مع الشريك لكنهم سيتخطونها بشكل تدريجي.سيواجه مواليد برج الحوت مفاجآت سلبية كثيرة وغير متوقعة لهم، ستؤثر بشكل سلبي جدًا على استقرارهم وهدوئهم وسيواجهون مشاكل كثيرة مع الشريك.سيشعر مواليد برج الدلو خلال فصل الصيف لعام 2021 بتراجع كبير، لذلك يجب أن يركزوا قدر المستطاع ويحاولون الإستفادة من الفرص القليلة التي ستكون متاحة لهم، فضلا عن أنهم سيواجهون بعض المشاكل والخلافات مع الشريك.