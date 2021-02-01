تعاني من صداع دائم.. توقعات برج العذراء لشهر فبراير

- توقعات برج العذراء مهنيًا

- توقعات برج العذراء صحيا

- توقعات برج العذراء عاطفيًا

لكل برج صفاته الخاصة، ولكل برج أيضا توقعات خاصة به بخلاف غيره، ومن الأبراج التي سوف يكون لهم حظ كبير في شهر فبراير أصحاب برج العذراء، يعاني من بعض المشاكل في حياته الصحية والعملية هذا الشهر بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندي عادل.قرار حاسم في العلاقات الثلاثية ولكنك سريعا ماتعود في ذلك القرار بسبب أنك لم تقاوم أى مشاكل من مشاكلك وأوراق قضائية تتعلق بعملك سوف تسوى بدفع المال فيها وتحسم الأمر.صحيًا تعاني من مشاكل في إضرابات في التفكير وصداع دائمعاطفيًا تحتاج للحتواء ولكنك تحس أنك كنت متسرع في قراراتك الأخيرة وسوف تعود على وضعك بسبب تشتتك وتجد أن للشريك دور أساسي في حياتك.