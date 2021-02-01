شعبة المستوردين: جائحة كورونا غيَّرت كثيرًا من السياسات الاقتصادية

قال هيثم طلحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن جائحة كورونا غيَّرت كثيرًا من السياسات الاقتصادية بشكل عام تجاريًا وصناعيًا.وأضاف «طلحة»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن «التجارة بشكل عام أصبحت تعتمد على التواصل عن بعد، والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا بشكل عام في أغلب التعاملات».وأوضح أن هناك طفرة في حجم التجارة الإلكترونية بسبب أزمة كورونا.