«العقارات» يتصدر قائمة قطاعات البورصة بنسبة استحواذ 23.7% خلال يناير

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات بالبورصة خلال شهر يناير، بنسبة استحواذ بلغت 23.7% من قيم التداولات خلاف ما تم تنفيذه من صفقات، بقيمة 6.8 مليار جنيه، وفقًا للتقرير الصادر اليوم الإثنين.وأظهر التقرير أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في المركز الثاني في القطاعات من حيث قيمة التداول، بنسبة 16.4% من التعاملات، بصافي تعاملات 4.7 مليار جنيه، وفي المركز الثالت جاء الموارد الأساسية بـ8.8%، بقيمة تداولات 2.5 مليار جنيه، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، ومن بعدهم الأغذية والمشروبات، بالمركز الرابع والخامس، بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه لكلاهما.