بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور مصطفى واصف ممثل المنظمة الألمانية التابعة للمنظمة الأوربية لحماية الحيوان والبيئة ETN، وذلك لبحث آليات وسبل واقعية للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة من أجل وضع الحلول الممكنة التي يمكن أن تشارك بها الجامعة للتصدي لتلك المشكلة وفق الضوابط الإنسانية الرحيمة هذا إلى جانب مناقشة مشروع تعقيم الكلاب لمنعها من التكاثر والذي سيتم بالتعاون مع المحافظة وأطباء كلية الطب البيطري ومنظمة GRES الألمانية.وفى الإطار ذاته فقد أوضحت الدكتورة مها غانم أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الحلول المقترحة والتى تضمنت مشروع تعقيم الكلاب الضالة وتطعيمها ضد مرض السعار كأحد الحلول طويلة الأمد والذي يتم من خلال قيام منظمة GRES الألمانية بالتعاون مع محافظة أسيوط وكلية الطب البيطرى والهيئة البيطرية وجميع الجهات المسئولة عن الأمن بتجهيز غرفة عمليات مناسبة لتعقيم الكلاب، وتوفير فريق لصيدها ومكان لإيوائها بعد العملية لمدة ثلاث أيام، وتنظيم فريق العمل الجراحى من الأطباء البيطريين، كما تم مناقشة تكاليف هذا المشروع من حيث عدد الكلاب التي سيتم تعقيمها، وتكاليف إقامة الأطباء، تكاليف تجهيز غرفة العمليات، تكاليف العمالة البشرية لصيد وإحضار الكلاب،نقل الكلاب إلى مقرهم الأخيركما أضافت الدكتورة مها غانم أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الحلول المقترحة للقضاء على تلك الظاهرة ومنها جمع الكلاب وتوطينها خارج المدينة مع العمل على نشر ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين والأطفال، الحث على اقتناء كلاب الحراسة البلدي وكيفية إيوائه، وتعقيم الكلاب للحد من التكاثر، علاج الكلاب من الأمراض المعدية، عمل دعاية في التليفزيون لتبنى الكلاب منزليًا، هذا فضلًا عن إعلان مشكلة الكلاب الضالة مشكلة ذات أولوية يجب حلها بكل حزم وقوة وبتكاتف كافة الجهود.