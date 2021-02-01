رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة العماني: تضاعف إصابات كورونا مقلق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:27 ص
الدكتور أحمد بن محمد
الدكتور أحمد بن محمد السعيدي
نيفين أشرف
طباعة
أعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار في سلطنة عمان.

وقال وزير الصحة العماني، في كلمته خلال مؤتمر صحي اليوم الإثنين، إن هذا المؤتمر يأتي بسبب تضاعف عدد الإصابات الموجودة بأقسام العناية المركزة والأجنحة بالمؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين، مضيفًا: "هذا مؤشر مقلق ومؤثر جدًا".

وأشار "السعيدي"، إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة حتى يوم أمس، بلغت مليونًا و550 فحصًا، فيما بلغ عدد تطعيمات شركة "فايزر بيونتيك" المأخوذة 39 ألفًا و772 جرعة تم تطعيم 27 ألفًا و400 شخصًا بهافي الجرعة الأولى، فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد، 12 ألفًا و272شخصًا.

وأوضح وزير الصحة العماني، أنه رغم قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث تطورات فيروس كورونا، بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

موضوعات متعلقة

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الصور

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

الأربعاء.. تعلم فن الإكسسوارات في بيت السناري

«بناء الإنسان وقيم التواصل في عصر المنصات الرقمية» بالأعلى للثقافة غدا