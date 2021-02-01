وزير الصحة العماني: تضاعف إصابات كورونا مقلق

أعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار في سلطنة عمان.وقال وزير الصحة العماني، في كلمته خلال مؤتمر صحي اليوم الإثنين، إن هذا المؤتمر يأتي بسبب تضاعف عدد الإصابات الموجودة بأقسام العناية المركزة والأجنحة بالمؤسسات الصحية في أقل من أسبوعين، مضيفًا: "هذا مؤشر مقلق ومؤثر جدًا".وأشار "السعيدي"، إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة حتى يوم أمس، بلغت مليونًا و550 فحصًا، فيما بلغ عدد تطعيمات شركة "فايزر بيونتيك" المأخوذة 39 ألفًا و772 جرعة تم تطعيم 27 ألفًا و400 شخصًا بهافي الجرعة الأولى، فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد، 12 ألفًا و272شخصًا.وأوضح وزير الصحة العماني، أنه رغم قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث تطورات فيروس كورونا، بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية.