أكثر من 17 ألف إصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة

سجّلت السلطات الصحية الروسية 17 ألفًا و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 28 أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و868 ألفًا و87 حالة.وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا زاد بواقع 437 حالة مقابل 485 أمس، ما رفع الرقم الإجمالي إلى 73 ألفًا و619 وفاة.وواصلت معدلات الإصابة في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورج انخفاضها، حيث سجلت موسكو 2037 حالة جديدة اليوم، مقابل 2284 أمس، مع تراجع الوفيات اليومية أيضا من 66 إلى 61.بدورها، رصدت بطرسبورغ 1860 إصابة مقابل 2160 في الإحصائية السابقة، إلا أن عدد الوفيات الجديدة في المدينة ارتفع من 47 أمس إلى 53 اليوم.