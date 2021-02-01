إصابات «كورونا» في السودان تتخطى الـ27 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 69 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد، فيما تم شفاء 110 حالات.وأوضحت الوزارة السودانية، في بيان اليوم الإثنين، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفًا و202 حالة، بينها 1807 وفيات، فيما بلغت حصيلة المتعافين 21 ألفًا و410 حالات.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.