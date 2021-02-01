تداول 8 آلاف و965 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم، بلغ 8 آلاف و965 طن بضائع متنوعة و651 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 2496 طن بضائع و345 شاحنة، في حين شملت حركة الصادرات 6 آلاف و469 طن بضائع و306 شاحنات.وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، أن ميناء سفاجا وصلت إليه ثلاث سفن هى (أمانة ومحبة وبوسيدون إكسبريس)، في حين غادرت خمس سفن هي (محبة والحرية ونما إكسبريس وأمانة وبوسيدون إكسبريس)، كما غادر ميناء نويبع، اليوم، السفينة (سينا) في حين استقبل الميناء السفينتين (ايلة وبريدج)، في حين غادر ميناء بورتوفيق السفينة (Iris Of Sea).