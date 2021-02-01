الحكومة التركية ترفع أسعار الغاز الطبيعي

رفعت الحكومة التركية أسعار الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 1 في المئة، فيما يزيد العبء أكثر على المواطن التركي، ومن المفترض أن تطبق الأسعار الجديدة بداية من شهر فبراير في الوحدات السكنية والمحال التجارية ومحطات إنتاج الكهرباء والورش الصناعي.ونشرت شركة نقل النفط عبر خطوط الأنابيب عبر موقعها الإلكتروني، قائمة الأسعار الخاصة بشهر فبراير، حيث تبين أن سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي سيبلغ 1276 ليرة للوحدات السكنية و1428 ليرة للمحلات التجارية والورش الصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء.