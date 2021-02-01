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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة التركية ترفع أسعار الغاز الطبيعي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:24 ص
أسعار الغاز الطبيعي
أسعار الغاز الطبيعي
أمينة ذكى
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رفعت الحكومة التركية أسعار الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 1 في المئة، فيما يزيد العبء أكثر على المواطن التركي، ومن المفترض أن تطبق الأسعار الجديدة بداية من شهر فبراير في الوحدات السكنية والمحال التجارية ومحطات إنتاج الكهرباء والورش الصناعي.

ونشرت شركة نقل النفط عبر خطوط الأنابيب عبر موقعها الإلكتروني، قائمة الأسعار الخاصة بشهر فبراير، حيث تبين أن سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي سيبلغ 1276 ليرة للوحدات السكنية و1428 ليرة للمحلات التجارية والورش الصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء.

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