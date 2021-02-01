إجمالي إصابات كورونا في جورجيا يتخطّى 258 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 258 ألفا و351 حالة.وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 249 ألفا و709 حالات، بعد تسجيل 681 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3194 حالة، عقب تسجيل 16 وفاة جديدة، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5 آلاف و448 حالة.