استقرار الحالة الصحية لهيثم شاكر بعد إصابته بكورونا

استقرت الحالة الصحية للفنان هيثم شاكر بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يجري هيثم شاكر مسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل للتأكد من إيجابية أو سلبية حالته، وذلك بعد خضوعه لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة منذ إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، حيث يخضع للعزل المنزلي وبدأ في التعافي وتحسنت حالته بشكل كبير.وكان هيثم شاكر قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب "الحمد لله إيجابي كورونا، دعواتكم".يذكر أن هيثم شاكر شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "حب عمري"، وهو من بطولة سهر الصايغ ومنة فضالي ومحمد عادل، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.