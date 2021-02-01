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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء منافسات «جوت تالنت» جامعة القناة عبر البث المباشر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:19 ص
رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من منافسات مسابقة جوت تالنت والتى ينظمها قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس وتستمر حتى غد الثلاثاء لأول مرة أونلاين.

وقال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مؤكدًا على الالتزام التام كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى فرضتها علينا تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن 161 طالب وطالبة يشاركون باليوم بالمرحلة الأولى للمسابقة 30 طالب فى مجال الشعر، و9 طلاب فى مجال العزف، 32 بالغناء، 48 بالرسم، 9 بالإنشاد الديني، 16 بالتمثيل، 9 بالتعليق الإذاعى و8 طلاب بالمنوعات.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف، أسماء الطلاب الفائزين بالمرحلة الأولى والتى جاءت كالتالى بمسابقة العزف فاز الطالب ديفيد أسحق جميل تامر، كلية الطب البشرى بالمركز الأول، وبمسابقة الغناء جاء بالمركز الأول الطالب مصطفى محمد ذكري، كلية الألسن أما مسابقة التقديم الإذاعي، وفازت الطالبة سهيلة محمد محمد، كلية الطب بيطري بالمركز الأول وبمسابقة الإنشاد، وفاز الطالب مازن عزت مصطفي، كلية الزراعة بالمركز الأول وبمسابقة الرسم جاءت الطالبة مريم عصام كرم، كلية التجارة بالمركز الأول وبمسابقة التمثيل فاز محمد جمال، كلية الصيدلة وبمسابقة شعر الفصحي فاز الطالب محمد رفاعي السيد، كلية الحاسبات والمعلومات وبالشعر العامى فاز الطالب عبد الشافي عصام، كلية التربية.

تأتى المسابقة بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمد إبراهيم، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وبلجنة تحكيم تضم الدكتور جمال زاهر، فى مجال الشعر، الدكتور أحمد عبد الوهاب، فى مجال العزف، الدكتورة بسمة محمود، فى مجال الغناء، الدكتورة أمل عبد الفتاح، فى مجال الرسم، الدكتور أحمد إمام، فى مجال الإنشاد الدينى وأحمد محمد كمال، فى مجال التمثيل وعلى عطا، فى مجال التعليق الإذاعى.

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