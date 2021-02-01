القبض على 7 بسنورس خلال تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم

ألقى رجال مباحث البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بإشراف اللواء رمزي المزين مدير الأمن، القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بعزبة رحيل التابعة لمركز سنورس، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تلقى اللواء صبري عزب مدير البحث الجنائي، إخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث مركز شرطة سنورس، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز خلال الـ48 ساعة الماضية.وعقب تقنين الإجراءات تم الانتقال لمحل الواقعة وضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل ملك أحدهم ويدعي "خالد أ.ع.ب" (في العقد الخامس من عمره مقيم بعزبة رحيل علي ضفاف بحيرة قارون وشهرته "خالد بطاطا " وتم القبض عليه هو وزوجته ودجال يدعي "خالد م ا" مقيم بالصوفي وأصله صعيدي و4 عمال آخرين من الصعيد أيضا ويقيمون بمنطقة الهرم بالجيزة.وعثر بداخل المنزل على حفرة قطرها (3متر× 3متر - بعمق 20 متر ) وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وتحرر المحضر رقم 599 أداري مركز سنورس لسنة 2021، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضهم علي النيابة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات خلال الـ24 ساعة الماضية.