نصف مليون جنيه لدعم استضافة «بتروسبورت» 6 مباريات لنادي أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اعتماد مبلغ 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة واستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 20202021.وقدم المحافظ شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية واهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل.وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادى العريق لاستكمال مسيرته في مسابقة دورى الأضواء والشهرة.وأشار إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى للنادى وهو الذى لاقى إستجابة سريعة من الوزير مما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للاستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة.