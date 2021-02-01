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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع القمامة والتراكمات من محيط إدارة العريش التعليمية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:19 ص
رفع القمامة
رفع القمامة
مصطفى دياب
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قام مجلس مدينة العريش بالتنسيق مع شركة النظافة، الإثنين، برفع كفاءة محيط إدارة العريش التعليمية في حي ضاحية السلام بمدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع القمامة والتراكمات من محيط إدارة العريش التعليمية، بجانب القيام بحملة نظافة وتجريد للشوارع والمنطقة المحيطة.

وأشار رئيس مدينة العريش إلى أن فريق العمل ضم كلا من، محمود أبوشيته، رئيس حي الضاحية، الشحات حسانين، مدير غرفة العمليات، محمود عبدالغفار، مساعد مدير العمليات ومدير والعاملين بشركة كير سيرفس قطاع شؤون البيئة بالعريش.

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