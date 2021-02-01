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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تربح 46 مليار جنيه خلال يناير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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أظهرت بيانات حديثة للبورصة تحقيق السوق لمكاسب بلغت قيمتها نحو 46 مليار جنيه خلال معاملات شهر يناير الماضي، وسط ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق.

صعد المؤشر الرئيس للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 11546.15 نقطة، خلال جلسات شهر يناير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان»، بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 2355.74 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوى الأوزان» ارتفاعًا بنحو 8.89% مغلقًا عند مستوى 3373.09 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» ارتفاعًا بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 14069.56 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 1095.41 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 45.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير الماضي، ليغلق عند مستوى 696.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيس من 318.4 مليار جنيه إلى 336.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان من 211.9 مليار جنيه إلى 231.1 مليار جنيه بنسبة نمو 9%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 65.9 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.141 مليار ورقة منفذة على 945 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 57.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 12.923 مليار ورقة منفذة على 1.044 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 38.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 110.9 مليون ورقة منفذة على 4962 عملية خلال شهر يناير الماضي، واستحوذت الأسهم على 44.13% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55.87%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 12 مليار جنيه بالمؤشر الرئيس للبورصة بحجم تداول 3.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 298 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ«إيجي إكس 70» نحو 12.7 مليار جنيه، بحجم تداول 6.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 458.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ«إيجي إكس 100» نحو 24.7 مليار جنيه بحجم تداول 9.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 756.9 ألف عملية.

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