مساعد وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة العريش

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي مشروعات جامعة العريش، وذلك خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كان في استقباله الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش ونواب رئيس الجامعة.وقال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش إن الزيارة تأتي في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة المشروعات القومية والمشروعات الجارية في الجامعات المصرية على أرض الواقع.وأضاف لافي، في بيان، أن مساعد الوزير تفقد جميع المنشآت الجديدة والكليات في جامعة العريش، بجانب تفقد المزرعة النموذجية والمزرعة السمكية والمشروعات الإنتاجية بالجامعة.بدوره أشاد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالي، بالمجهود المبذول في تطوير وإنشاء الجامعة في وقت قياسي وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها المحافظة.. معتبرًا أنه إنجاز حقيقي تحقق على أرض الواقع.ووجه مساعد الوزير الشكر لرئيس الجامعة وجميع القائمين على إنجاز هذا الصرح التعليمي الضخم.