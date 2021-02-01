محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة المحافظة لرد الشئ لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق كما تابع أعمال تطوير شارع ‪26 يوليو‬ وشارع ثابت، رافقه خلال الجولة الميدانية محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.بدأت الجولة، بتفقد أعمال التطوير والتجميل وتركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة بشارع ‪26 يوليو‬ بحي غرب استكمالًا لخطة المحافظة مؤكدًا على ضرورة تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة ومراعاة جودة التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال قبل استلامها من الشركة المنفذة.وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس حي غرب بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف التي تجرى بشوارع وميادين الحي واستكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.يذكر أنه تم اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.