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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. 50 طالبا من ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس يشاركون في منحة مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:15 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ريم محمود
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شارك 50 طالبا كدفعة أولى من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري)، اليوم الاثنين، برئاسة ا. د رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين، ويتضمن التدريب على برامج Office - Windows، وصيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة ا. داليا محمد أمين المركز.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامعة.

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