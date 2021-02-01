رصد 4945 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4945 مخالفة مرورية متنوعة، ضمت 2058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 212 مخالفة السير دون تراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائى، 43 مخالفة شروط التراخيص.يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.