مصطفى قمر يبدأ تصوير «فارس بلا جواز»

بدأ الفنان مصطفى قمر، صباح اليوم، تصوير أول مشاهده في مسلسل "فارس بلا جواز"، المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة بالدراما التليفزيونية.وبدأ المخرج معتز حسام أمس تصوير أول مشاهد المسلسل، وجمعت المشاهد الأولى بين عدد من النجوم.فيما كشفت الشركة المنتجة عن صناع المسلسل الذي يضم عددا كبيرا من النجوم.ويشارك في العمل كل من مصطفى قمر، ومحمد ثروت، وطارق عبدالعزيز، وسليمان عيد، وطارق الإبياري، ومحمد طعيمة.كما يشارك في مسلسل «فارس بلا جواز» العديد من الوجوه الشابة، منهم الفنانون مصطفى حمزة، ومحمد يوسف، وراندا عبدالسلام، إضافة لعدد من النجمات منهم شيري عادل، وبشرى، وندى موسى، وديما بياعة، وفاطمة عادل وآخرون.العمل من تأليف فداء الشندويلي، ومدير تصوير تامر جوزيف، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة تياترو وشركة وان.