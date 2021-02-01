ردود فعل واسعة على تصريحات الغنوشي: محاولة انقلابية على رئيس منتخب

ردود أفعال غاضبة



أثارت تصريحات رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مؤخرا، ردود فعل واسعة في تونس، وسط تنبيه إلى ما يضمرهُ "الإخوان" من نوايا سياسية.ويأتي هذا في أعقاب تصريح الغنوشي، في اجتماع عبر تطبيق "زووم"، بأن رئيس الجمهورية في النظام الحالي له "دور رمزي"، مؤكدا ضرورة المرور إلى تعديلات في النظام السياسي حتى يقوم على نظام برلماني كامل تعود السلطة فيه إلى الحزب الحاكم.قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، في تدوينة له على فيسبوك، إن ما صدر عن الغنوشي "تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق"، وتابع: ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء النظام البرلماني الكامل، ينقل صورة عن عن رغبة الإخوان في هذا النظام، "لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها ويمزقها".وقال رئيس حزب تونس إلى الأمام والقيادي النقابي السابق، عبيد البريكي: إن دعوة الغنوشي لتحويل النظام الحالي بالبلاد إلى نظام برلماني كامل "انقلاب"، وأضاف في تدوينة نشرها عبر صفحته بفيسبوك: إن "الغنوشي الذي انتخبه بضعة آلاف وبمال فاسد".. يدعو إلى "انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب".وقال النائب مبروك كورشيد: إن"ما يجب فعله في الحقيقة هو عدم القبول بهذا العرض السياسي الهزيل، والاكتفاء منه بالإقرار الصريح بكون دستور 2014 هو دستور فاشل"، وأضاف "مرة اخرى يبقى رئيس حركة النهضة وفيا لمبدأ التموقع السياسي الذي يشتغل عليه منذ سنة 2011 دون هوادة هو وحزبه، ولا يكون الهاجس الوطني المبني على نجاعة الحكم قائما لديه".وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد عمار في تصريحات إعلامية: أن ما أتاه الغنوشي هو أمر غير مقبول ومحاولة لإهانة رئيس الدولة رمز السيادة الوطنية، واعتبر أن حركة النهضة تحاول تأجيج الأوضاع والدفع نحو خلق أزمة سياسية في البلاد من خلال افتعال الصراع مع قصر قرطاج ومحاولة ابتزاز حكومة المشيشي.